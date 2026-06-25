【エルサレム共同】国連が委託した独立調査委員会は23日、パレスチナ自治区ガザで戦闘が始まった2023年10月以降、イスラエル当局はガザやヨルダン川西岸で意図的に子どもを標的にし、その結果として戦争犯罪を犯しているとする報告書を発表した。「パレスチナの社会基盤をむしばみ、民族として将来を決定する能力を弱体化させている」と指摘した。94ページの報告書によると、イスラエルはガザで精密兵器を使い子どもを直接狙っ