北中米W杯サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は24日（日本時間25日）から1次リーグ第3節がスタート。C組はブラジルとスコットランドがマイアミ・スタジアムで対戦した。前半7分、ブラジルがFWヴィニシウス・ジュニオールのゴールで先制。1位通過に向け、絶好のスタートを切った。前半7分。最終ラインで回していたパスを回していたスコットランドにプレッシングをかけると、見事にカットし、こぼれた球がペナルティエリア中央