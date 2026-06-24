中道改革連合の伊佐進一衆院議員をめぐる政治資金騒動が新たな火種で炎上している。 自身の後援会収支報告書の中にスーパーやコンビニでの買い物代を「会合費」として計上したり、公開された複数の領収書の宛名の筆跡が同じであることなどが物議を醸していた伊佐議員。 中道・伊佐進一議員の政治資金不正疑惑釈明もツッコミ続々のワケ 指摘に対し、伊佐議員は16日に X（旧Twitter）で「私は料理が好きなので、