漫画家の矢田恵梨子氏が24日、自身のXを更新。「週刊スピリッツ」（小学館）で連載中の「ディグニティ−旅行医の処方箋−」の打ち切り決定を報告した。矢田氏は「『ディグニティ−旅行医の処方箋−』は、単行本の売上低迷に伴い全4巻での打ち切りが決まりました」と報告。「多くの取材協力や応援いただいたにもかかわらず、力が及ばず恐縮ですが本当に心強かったです」と関係者に感謝の気持ちをつづった。続けて「本作は終末期の『