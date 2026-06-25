今月19日、名古屋市中区でホームレスの男性を襲いケガをさせたとして、いずれも無職の22歳の男と17歳の少年が逮捕されました。逮捕されたのは、西区の無職・加瀬由樹容疑者(22)と、知人の愛知県岩倉市に住む無職の少年(17)です。警察によりますと、2人は今月19日、中区内の歩道橋の下で寝ていたホームレスの80代男性に対して、布団をめくって着衣に火をつけヤケドをさせた疑いが持たれています。布団には2人が