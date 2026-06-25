6月25日7時30分、岩手県沖の深さ50キロメートルを震源とするマグニチュード6.9の地震があり、青森県階上町で最大震度6強の地震が観測されました。この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、津波被害の心配はありません。これまでに入っている被害に関する情報です。地元の消防の情報によりますと、八戸市内で、地震による影響でエレベーターが停止し、数人が閉じ込められているということです。また、