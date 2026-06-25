◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦日本―スウェーデン（２５日、ダラス競技場）【ダラス（米テキサス州）２４日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】２戦を終えて勝ち点４でＦ組２位につける日本（ＦＩＦＡランク８位）は、同３で３位のスウェーデン（同３８位）と第３戦で対戦する。前日会見を行った森保一監督が、チームに帯同しているＤＦ吉田麻也、ＭＦ南野拓実の献身