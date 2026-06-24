Intel製GPU「Intel Arc Pro B70」を搭載したASRock製グラフィックボード「Intel Arc Pro B70 Creator 32GB」が2026年6月19日に登場しました。Intel Arc Pro B70 Creator 32GBは名前の通りVRAMを32GB搭載したグラフィックボードで、VRAM容量32GBのNVIDIA製GPU搭載グラフィックボードと比べて圧倒的に安い価格で入手できます。「Intel製GPU」「大容量VRAM」「安価」という気になる要素てんこ盛りだったので速攻で購入。2026年6月24日