俳優の見上愛と上坂樹里がW主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り）が25日、岩手県沖を震源とする地震の影響で放送を休止した。NHKは地震関連ニュースを継続して放送し、第64回は同日午後0時45分から放送予定であることを伝えた。【写真】キャスト12人追加！豪華な相関図を公開25日午前7時30分ごろ、岩手県沖を震源とするマグニチュード6.9の地震が発生。NHKでは朝