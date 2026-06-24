ギリギリまで放置した結果、自分の首を絞めることになった旦那さん。それでもまだ“離婚”の選択肢はなかったって…優しすぎる。一方で家事育児をサボりたい奥さんは、子どもの健康にかかわる嘘までつき始めて…!?>>【まんが】シングルファーザー離婚戦争記(ウーマンエキサイト編集部)