「仕事中に電話がかかってきて、【話題になった投稿】実際のポスト相『警視庁捜査二課の遠藤です。何の電話か心当たりありますよね？』――」近年、警察を装って相手を困惑させ、金銭や個人情報を騙し取ろうとする詐欺電話が横行しています。No. Mさん（@difficult_waves）にも、そんな詐欺電話がかかってきました。しかし、意外な方法でその相手を撃退できたといいます。「警視庁です」という相手に「お世話になってます！」あ