サッカーの元イングランド代表ＭＦデービッド・ベッカム氏と、妻で元スパイスガールズのビクトリア・ベッカム氏の長男ブルックリン氏が、またまた両親に激怒だ。ブルックリン氏は１月、両親を痛烈に批判する声明をＳＮＳに発表。妻・ニコラ・ペルツ氏と米国に拠を移し、絶縁状態となっている。一方でベッカム夫妻はブルックリン氏への愛情表現をやめない。６月２１日の父の日には、ビクトリア氏がベッカム氏とブルックリン氏を