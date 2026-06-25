ジムに通い、プロテインを欠かさない。たんぱく質を意識して肉を食べている――。それなのになぜか筋肉が思うようにつかない、むしろ年々落ちていく気がする。そんな人は少なくないだろう。実は、筋肉量を左右するのは、「たんぱく質をどれだけ摂るか」ではないという。長寿地域の研究や、国内外の報告が指し示すのは、私たちが日常的に口にする「ある飲み物」の存在だ。■虚弱な人は、豆不足国内有数の「長寿地域」として知られる