当時17歳の女子高生に対する殺人、不同意わいせつ致死、監禁の罪に問われていた内田梨瑚被告（23）の判決が言い渡された。北海道・旭川地裁は求刑通りの懲役27年と判断するも、“ネット”の怒りはまだまだ収まらずーー。【写真】内田被告に懲役27年判決の「女性裁判長」に星一つ、経歴も明かすサイト2024年4月、SNSをめぐるトラブルの末に女子高生を裸にして、橋の上から落とした殺人などの罪に問われていた内田被告。裁判では