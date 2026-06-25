北中米ワールドカップサッカー北中米ワールドカップ（W杯）は24日（日本時間25日）、グループC第3節のモロッコ―ハイチ戦がアトランタ・スタジアムで行われ、前半にハイチが先制した。世界ランク7位モロッコと同83位ハイチの一戦は思わぬ幕開けとなった。前半10分、右サイドを崩したハイチは、ゴールラインギリギリからマイナスの折り返しをゴール前に入れた。待ち構えていたジョセフが押し込むような形となり、記録はモロッコ