ロックバンド、サカナクションのボーカル・ギター山口一郎（45）が23日深夜放送のニッポン放送「サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン」（火曜深夜1時）に生出演。出身の北海道内に芸能人の派閥があると明かした。山口は9月8日に46歳の誕生日を迎え、同日に3都市10公演のライブ「SAKANAQUARIUM 2026透明」ツアーが日本武道館で開幕する。「9月6日日曜日には…俺2日後に武道館で初日で誕生日なんだけど。北海道の俺の嫌