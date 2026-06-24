ＷＥＩＮ／ＢＡＣＫＳＴＡＧＥＧｒｏｕｐの西川将史ＣＯＯは２４日自身のＸで、実業家の三崎優太氏と起業家の溝口勇児氏との間で、トラブルの一因となっているてんちむと溝口氏の関係について言及した。三崎氏と溝口氏は暗号資産「ＳＡＮＡＥＴＯＫＥＮ（早苗トークン）」の問題が噴出して以降、対立が表面化し、三崎氏は内容証明を送ったことを明かしていた。これに溝口氏の側近である西川氏が反論したが、妻のてんちむに