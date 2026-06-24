俳優の速水もこみちさんは6月23日、自身のInstagramを更新。ある報告に「おめでとうございます」「待ってましたー」など、祝福の声が上がっています。【写真】速水もこみちの報告に祝福の声「DAISOとコラボ?!」速水さんは「この度、速水もこみちがプロデュースに関わるブランド『Mocos Table』 がスタ一トすることになりました!」と報告し、2枚の画像を投稿。続けて「今回はDAISOさんとのコラボということで毎日の料理がもっと楽し