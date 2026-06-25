井村屋は、7月1日の「井村屋あずきバーの日」を記念して、2026年6月26日・27日に全国4都市で「あずきバー祭り2026」を開催します。合計約1万5500本の「あずきバー」配布もはや夏の風物詩ともいえる「あずきバー祭り」が、今年も開催されます。「あずきバー祭り2026」では、あずきバーの無料サンプリングのほか、井村屋のキャラクター・アズキキングのグリーティングや縁日イベントなどが行われます。「あずきバー」無料配布全国4都