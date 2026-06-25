FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグB組第3戦で、24日（日本時間25日）にボスニア・ヘルツェゴビナ（FIFAランク64位）が3―1でカタール（同56位）に勝利し、今大会初白星を飾った。この結果により、日本代表のきょう時点での決勝トーナメント進出決定はなくなった。これで勝ち点を4に伸ばしたボスニア・ヘルツェゴビナは直接対決の結果でカナダには及ばなかったが、B組3位に滑り込んだ。ボスニア・ヘルツェゴビナ―