夏の定番アイテムといえばTシャツだけど、着こなしがワンパターンになりがち。そこで今回は、村瀬紗英＆FRUITS ZIPPER・櫻井優衣とともに、「ヴィンテージライクな小花柄」を使ったあか抜けコーデをお届けします。可愛くてコスパも◎なアイテムたちを要チェック♡まずは“流行りもの”を手に入れる！コスパのいいアイテムだからこそ、まずはバリエを増やすべき。Rayきってのぷりかわコーデの達人・仲田千咲さんが推す4大トレ