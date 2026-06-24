6月22日、“エガちゃん”こと江頭2:50が、自身のYouTubeチャンネルを更新し、インスタントの袋ラーメンを食べ比べる動画を投稿した。動画内で、人気商品を酷評する場面があり、注目を集めている。話題になったのは、「江頭、初めての袋麺」と題した動画だ。「江頭さんは、1974年に発売されたとんこつラーメンの袋麺『うまかっちゃん』好きを公言しています。今回は、YouTubeチャンネルのスタッフ『ブリーフ団』が、これまで江