米メディアがSNSに投稿サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は参加国が連日、熱戦を繰り広げている。1次リーグF組の日本も2試合終えて1勝1分けとし、決勝トーナメント進出へ視界良好だ。そんな中、米メディアがチュニジア戦後に非礼画像をSNSに投稿。日本人からも怒りの声が上がっている。日本は20日（日本時間21日）にチュニジアを圧倒。W杯通算1000試合となるメモリアルマッチで上田綺世が2得点、鎌田大地が2戦連発、伊東