「本当に殺したいほど憎い。最大限の極刑を望みます」2024年10月、北海道の江別市で大学生・長谷知哉さん（20）が集団暴行を受けて死亡した事件。強盗致死などの罪で起訴された男女6名のうち、3名の判決が25日に行われる。遺族が極刑を望むほどに凄惨を極めた彼らの行為、そして彼らが裁判で明かした事件当時の心境を振り返る。 〈画像多数〉「調子乗るな」と被害男性を踏みつけた川村被告と17歳の年下彼氏のラブラブ写真、長谷さ