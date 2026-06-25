◇W杯北中米大会1次リーグC組ブラジル ― スコットランド（2026年6月24日マイアミ）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグC組最終第3戦のブラジル―スコットランドは24日（日本時間25日）に米マイアミで行われ、ブラジルのFWネイマール（34＝サントス）が後半30分から途中出場した。ネイマールはFWマテウス・クニャと交代でピッチに登場。観客は総立ちで大きな歓声が起こった。声援を浴びたネイマールは場内を見渡すように