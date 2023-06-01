【ぐらんぶる Season 3】 放送開始日：7月6日より毎週月曜24時～ 放送局：TOKYO MX・BS11、MBSほかにて 最速配信：U-NEXT、アニメ放題、アニメタイムズ、Leminoにて7月7日より毎週火曜日0時～順次開始 アニメ「ぐらんぶる Season 3」が、TOKYO MX・BS11、MBSほかにて7月6日より毎週月曜24時～放送開始となる。最速配信はU-NEXT、アニメ放題、アニメ