「ワイルドな雰囲気の方」６月上旬のある日の昼下がり――家族連れや若者で賑わう都内の人気商店街。ネイビーのセットアップにロサンゼルス・ドジャースのキャップという個性的なファッションの男に、近隣住民は一瞬で目を奪われたという。「服装もそうですが、『次長課長』の河本準一さん（51）がサングラスもマスクもせず、堂々と歩いていることに一番驚きました。しかも、彼の隣にはキレイな女性がいたんです。タレントの鈴木紗