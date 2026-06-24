成人に必要な睡眠の量は、20代で8時間強、70代で6時間強と言われていて、平均で7時間前後はとった方がいいそうです。皆さんはしっかり寝られていますか？街の方々にも聞いてみました。【写真を見る】眠れないときに…睡眠のプロおすすめ“呼吸法”みんなの睡眠法 これってあり？なし？ 世界的なプロが解説井上貴博キャスター：本日は“夏の睡眠”のギモンを、睡眠学者でノーベル賞も期待される、筑波大学・柳沢正史教授