暑い時に食べたくなる冷たいスイーツ。ただアイスなどすぐ溶けて手が汚れてしまう悩みも…。それを解決する“溶けないスイーツ”が続々と登場しています。 【写真を見る】アイスもチョコも「溶けないスイーツ」が全国に拡大中【THE TIME,】 “包み込む”ことで溶けないチョコ＜炎天下でも溶けない！＞そんな謳い文句で6月に発売されたのは、「ベイク＜塩クッキーショコラ＞」(10粒入・292円※番組調べ)。焼きチョコ・ベ