「藤川阪神」は雨予報が続く1週間でも心配ご無用だ。24日のヤクルト戦が天候不良で中止になり、早くも今季8度目。6月でこの回数は、18年以来の多さだ。さらに、台風7・8号の接近に伴い、26日からの広島の空も不透明さを増している。ローテ再編で狂わされる調整。先発にとっての逆風を、藤川監督が一蹴した。「ローテーションは、1週間6人がずっと同じというのはなくなった。セ・リーグも。タイガースは去年から変えていたけど