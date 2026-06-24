【無印良品】新発売の「冷凍おにぎり」全3品を実食レビュー！「無印良品」から6月17日、日々の食事で不足しがちなたんぱく質や食物繊維がとれる冷凍のおにぎりが新登場し、SNSでも注目されています。冷凍食品ならではのストックのしやすさと、電子レンジで温めるだけで簡単に食べられるうえに栄養素もしっかりとれるのが魅力。今回は新発売の3種類を実際に購入し、味や食感、満足感を詳しくレビューします。【画像】2025年「無印良