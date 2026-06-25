◇W杯北中米大会1次リーグB組ボスニア・ヘルツェゴビナ 3―1 カタール（2026年6月24日シアトル）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグB組第3戦で、24日（日本時間25日）にボスニア・ヘルツェゴビナ（FIFAランク64位）が3―1でカタール（同56位）に勝利し、今大会初白星を飾った。18歳のアライベゴビッチが2試合連続先発出場の期待に応え、32強進出を引き寄せる値千金の先制弾を挙げた。前半29分、狭いエリアで