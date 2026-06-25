5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」が、25日発表の「オリコン上半期ランキング 2026」、「作品別売上数部門」の「合算シングルランキング」で自身初の1位を獲得。上半期全10部門を通じて自身初の1位を獲得した。【上半期ランキング2026】M!LKから喜びのコメント動画が到着！「作品別売上数部門」の合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単