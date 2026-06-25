『味ぽん』といえば、さっぱり感の代名詞である国民的調味料。だが、その歴史ある商品がいつの間にか“魔改造”され、SNSでも大きな話題を集めている。先行発売を行ったドン・キホーテの担当者からも「これ味ぽんじゃなくない？」とツッコまれたという、「脳にコッテリ！」な異質すぎる佇まい。流行りのギルティ消費か？ 背徳グルメか？『ヤミツキ麺のたれ by 味ぽん』の意外な開発秘話から、社内をも動かした熱いドキュメンタリ