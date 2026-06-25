5月31日をもってグループとしての活動を終了した5人組グループ・嵐の最新曲「Five」が、25日午前4時発表の「オリコン上半期ランキング 2026」、「作品別売上数部門」の「デジタルシングル（単曲）ランキング」で、1位を獲得。自己最高の期間内ダウンロード数19万3292DLを記録した。【上半期ランキング2026】嵐のほかには…デジタルシングルランキング嵐の上半期デジタルランキング1位獲得は、「ストリーミング」、「デジタルシ