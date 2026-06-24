栃木県上三川町で発生した強盗殺人事件で栃木県警と神奈川県警の合同捜査本部は22日、被害者宅の飼い犬を殺害したとして、実行役とされる少年4人と指示役とされる夫婦2人を動物愛護法違反の疑いで追送検した。 容疑者計6人は今年5月14日、被害者宅の飼い犬の首を刃物で刺し、バールで複数回殴るなどして殺害した。捜査本部によれば、侵入する際、犬にほえられるのを警戒して殺したという。 少年らの一部は容疑を認めてい