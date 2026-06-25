現地６月24日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ（Ｃ組）第３節で、ブラジル代表がスコットランド代表と対戦した。開始７分に先制に成功する。敵陣ペナルティエリア内でマッケンナからラヤンがボールを奪取。こぼれ球を拾ったヴィニシウスが落ち着いてGKガンをかわして右足で流し込んだ。さらに22分、今度は敵陣ボックス手前でヘンドリーからボールを奪ったヴィニシウスがネットを揺らす。しかしファウルを