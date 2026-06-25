敵地ツインズ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、敵地ツインズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場する。試合開始約3時間前に球団が先発メンバーを発表すると、復帰した名前にファンから歓喜の声が上がった。相棒の名前があった。この日のスタメンには「8番・捕手」でラッシングが入った。2日前の同カードで先発するも途中交代。球団は「脳震とうの可能性を排除するために交代した」と公式Xで伝えて