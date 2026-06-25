◇W杯北中米大会1次リーグC組モロッコ4ー2ハイチ（2026年6月24日アトランタ）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグC組最終第3戦で、24日（日本時間25日）にモロッコ（FIFAランク7位）がハイチ（同83位）と対戦した。格下相手に前半はまさかの苦戦。後半に逆転し、乱打戦を制してC組2位で決勝トーナメント進出を決めた。この結果によって、日本が1次F組1位通過なら1回戦で対戦することになる。前回ベスト4のモロ