ゴールデンウィークに、静岡県菊川市にある「レストラン秋桜（コスモス）」が主催する「パラー料理フェスティバル」が開催されました。【衝撃画像】「こんな料理、見たことがない」「意外と美味しそう」30年以上ブラジルで暮らした日本人が作る「アマゾン料理」をすべて見るアマゾン川のあるブラジル・パラー州（州都はベレン）の料理が食べられるお祭りで、日系ブラジル人が多くやってきてポルトガル語が飛び交い、出店や屋台