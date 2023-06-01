【「DELTARUNE（デルタルーン）」：Chapter 5】 6月25日 配信 プレイステーション 5/プレイステーション 4/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/PC用RPG「DELTARUNE（デルタルーン）」において「Chapter 5」が6月25日に無料配信される。 「デルタルーン」は、RPG「UNDERTALE（アンダーテール）」を手掛けたトビー・フォックス氏によるRPGで、