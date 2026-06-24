健康で長生きするためには、どうすればいいのか。リハビリテーション科医の安保雅博さんは「まずは自分の老いに気づくことだ。そして、体を動かし続けることはやめないでほしい。人間は楽をすればするほど、筋肉量が恐ろしいスピードで減っていくからだ」という――。（第2回）※本稿は、安保雅博『歩幅を見れば、寿命がわかる「死ぬまで歩ける体」のつくり方』（アスコム）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Toa55