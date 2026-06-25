◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦日本―スウェーデン（２５日、ダラス競技場）【ダラス（米テキサス州）２４日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】日本代表・森保一監督が、今大会から導入された飲水タイムこと「ハイドレーションブレイク」について言及した。前後半のそれぞれ開始から約２２分後にプレーを中断し、３分間のブレイクを与えるというものだが、日本は全員