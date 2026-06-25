今国会中の改正を目指し、行われている「皇族数確保」の協議を巡る皇室典範改正。6月19日には、骨子案の説明が衆参両院の正副議長に行われた。【写真】「姉妹のよう」共に赤色の装いで出席し話題になった2025年の園遊会での愛子さまと佳子さま。ほかにも仲睦まじく話されている“ペア公務”のご様子も「話し合われてきたのは、(1)女性皇族に婚姻後も皇族として残ってもらう案、(2)旧宮家の男系男子を養子として迎える案、の2案で