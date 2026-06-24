２月のミラノ五輪フィギュアスケートペアで、日本勢史上初の金メダルに輝いた「りくりゅう」の最新ビジュアルが明かされた。２４日に雑誌「家庭画報」（世界文化社）の公式インスタグラムに登場。「【ビジュアル解禁】」と題し、三浦璃来さん、木原龍一さんが涼しげな浴衣を着こなす姿が紹介された。７月１日発売の８月号に「初公開」となる２人の浴衣姿やインタビューが掲載されるそうで、「お二人それぞれが５種類のゆかた