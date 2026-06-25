15日にNHKが中継したサッカーW杯の日本―オランダ戦で実況を担当した小宮山晃義アナウンサー（42）が、今夏に青森放送局へ異動することが24日、分かった。現在は大阪放送局に所属している。局関係者によると7月1日発令の人事。NHK職員はアナウンサーも含めて定期的に転勤がある。小宮山アナは過去に名古屋、甲府、福岡局などで勤務。23年夏に東京アナウンス室から大阪放送局へ異動していた。オランダ戦では解説を務めた元日