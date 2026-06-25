試合後、イングランド代表を率いるトーマス・トゥヘル監督は、両手で顔を覆っていた。ガーナとの０−０は、イングランドにとって大惨事とは言えない。グループステージ第２節を終え、首位通過の可能性は十分に残されている。だが、ドイツ人指揮官のその仕草は、この試合の意味をよく物語っている。初戦のクロアチア戦で膨らんだ期待は、ガーナ戦で一度、現実に引き戻されてしまった。クロアチア戦のイングランドは実に痛快だ