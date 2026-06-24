VITUREが5月から一般販売を開始したARグラス「VITURE Beast XRグラス」のレビューをお届けします。VITURE製品で最大の視野角を持ち、大画面を表示できるハイエンドモデルという位置づけの製品。この機会に、リリース後なかなか遊べなかったゲーム「Forza Horizon 6」を大画面で楽しんでみました。シャープな映像で単体3DoFやダイナミック調光に対応するハイエンド仕様VITURE Beastは、ソニー製microOLEDを搭載し、片眼あたり1920×