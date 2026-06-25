アメリカの地方都市を管轄する警察署の署長が、署に導入されたナンバープレート追跡システムを悪用して3人の元恋人を追跡していたことが分かりました。もともと監視システムの導入に反発があったことが災いして、監視システム導入の意義にも議論が発展しています。Flock-Powered Police Chiefs Stalking Women Shows Why Warrants Are Needed (Public Report)https://ipvm.com/reports/police-chiefs-trackProsecutors say McHenry