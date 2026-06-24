タレントの村重杏奈が共同プロデュースするインナーウエアブランド「TOLEETY」が誕生2周年を迎え、待望の新色「ベージュ」を24日に発売した。公開されたビジュアルでは、村重が大胆なデコルテラインを披露し、美しいスタイルで新色の魅力を表現している。【写真】村重杏奈…白いTシャツにも透けないカラーで「TOLEETY」は、ナイトブラブランド「VIAGE」と村重が共同開発したインナーウエアブランド。2024年の誕生以来、多くの